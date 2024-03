Frankrijk officieel het eerste en vooralsnog enige land dat van abortus een grondrecht maakt

Abortus werd in Frankrijk in 1975 gelegaliseerd, dankzij de inzet van toenmalige minister van Gezondheid Simone Veil. Veil, een icoon van de Franse vrouwenrechtenbeweging, is na haar dood in 2018 bijgezet in het Pantheon in Parijs. Al direct na de legalisering waarschuwde een ander Frans feministisch icoon, Simone de Beauvoir, dat alleen legalisering niet genoeg is. “Het enige dat nodig is, is een politieke, economische of religieuze crisis voordat de vrouwenrechten weer worden ingetrokken,’ waarschuwde ze.