Doorbraak in Frankijk: Senaat stemt voor verankeren abortusrecht in grondwet

Een meerderheid van de Franse senaat heeft dinsdag ingestemd met het verankeren van het recht op abortus in de grondwet. Daarmee is een grote stap genomen in het veiligstellen van dat recht. Als het wetsvoorstel ook door het Congres wordt aangenomen, is Frankrijk het eerste land ter wereld waar abortusrecht grondwettelijk beschermd is.