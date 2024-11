Fotograaf: Maccabi-supporters waren op oorlogspad in Amsterdam

Opnieuw werpt een ooggetuige een heel ander licht op de gebeurtenissen in Amsterdam. “Maccabi was zelf ook op oorlogspad”, zegt de Amsterdamse fotograaf Annet de Graaf tegen het AD . Zij stond er bovenop toen een groep van 150 tot 200 Maccabi-supporters donderdagavond uit het Centraal Station kwam.

Aanhangers van Maccabi Tel Aviv hieven in Amsterdam dagenlang weerzinwekkende spreekkoren aan. Zo scandeerden ze ‘Laat de IDF winnen, fuck de Arabieren’ en ‘Er zijn geen scholen meer in Gaza, want er zijn geen kinderen over’.

Politici hadden aanvankelijk geen oog voor de misdragingen van de Maccabi-hooligans. Fotograaf De Graaf verwijt burgemeester Femke Halsema dat zij een eenzijdig beeld schetste. Tegen het AD zegt ze: “Ik heb haar altijd hoog zitten, maar nu had ze moeten zeggen dat het verschrikkelijk is wat er in de stad is gebeurd, maar dat ze eerst goed gaat onderzoeken wat hier nu precies mis ging. Nu heeft het grote publiek al een oordeel. Het was Jodenhaat, dus niemand gelooft straks de uitkomsten nog van het aangekondigde onderzoek nog.”