Historisch: Spanje, Noorwegen en Ierland erkennen Palestijnse staat

Spanje, Noorwegen en Ierland gaan de Palestijnse staat officieel erkennen. De erkenning staat voor woensdag 28 mei op het programma. “Netanyahu bombardeert nog steeds ziekenhuizen en scholen en laat kinderen en vrouwen achter in de kou zonder eten. We hebben de plicht om te handelen, net als in Oekraïne”, motiveert de Spaanse premier Pedro Sánchez de beslissing.

De drie landen bepleiten een twee-statenoplossing om een eind te maken aan het al decennia slepende conflict tussen Israël en de Palestijnen. De erkenning van Palestina is volgens de Noorse premier Jonas Gahr Støre een steun in de rug van “de gematigde krachten die terrein hebben verloren in dit langdurige en wrede conflict”.

De ultrarechtse Israëlische regering reageert furieus op de poging van Spanje, Noorwegen en Ierland om het vredesproces weer op gang te brengen. Israël roept zijn diplomaten per direct terug uit Noorwegen en Ierland. Minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz dreigt ook om de ambassadeurs uit Spanje te laten terugkeren naar Israël.

In Nederland heeft GroenLinks-PvdA in april voorgesteld om over te gaan tot de erkenning van de Palestijnse staat. De motie kreeg alleen steun van D66, SP, DENK, PvdD en Volt.