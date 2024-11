Bender toont de tomeloze nachtelijke agressie van Israëlische hooligans in Amsterdam Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1427 keer bekeken • bewaren

Bender is een razendpopulair internetfenomeen waar de meeste mensen die in de vorige eeuw zijn geboren nog nooit van gehoord hebben. De tiener trekt er op uit met camera en gaat de werkelijkheid te lijf met een scherpe onbevangenheid. Zo ook in Amsterdam toen daar deze week een grote groep Israëlische hooligans neerstreek. Bender ging naar de ArenA en reisde met de groep 'supporters' mee terug naar het centrum van Amsterdam. Bender toont hoe de hooligans, veelal militair getraind, midden in de nacht de binnenstad onveilig maken. Ze bewapenen zich met bouwmaterialen en stenen en plegen angstaanjagend geweld. Voorbijgangers maken zich gillend uit de voeten. Bender zelf wordt gedwongen de camera uit te zetten door een dreigende Israëli. Hij spreekt van een "levensgevaarlijke" situatie.

Bender laat zien dat de honderden hooligans zeer doelbewust te werk gaan. Het zijn geen onschuldige supporters die veilig hun hotel willen bereiken, ze zijn alleen maar uit op geweld. De duidelijk verraste politie heeft er de handen vol aan. De hooligans overleggen in het openbaar over wat ze gaan doen maar omdat ze dat in het Hebreeuws doen is voor de politie onduidelijk wat er gezegd wordt.

De reportage geeft een totaal ander beeld dan de reguliere media, die veelal afgaan op officiële woordvoerders en reacties van politici, voorschotelen. De tragische, ontoelaatbaar gewelddadige gebeurtenissen in Amsterdam hebben de kenmerken van de vaak toegepaste Israëlische strategie: provoceren om een reactie uit te lokken en je vervolgens als slachtoffer opstellen om daarmee alle publieke sympathie te winnen. Dat is in Nederland weer goed gelukt.