Fossiele bedrijven leggen koolstofbom onder klimaatafspraken

Op korte termijn worden bijvoorbeeld projecten in gang gezet die net zoveel broeikasgasuitstoot veroorzaken als China in tien jaar. Als alle 195 geplande projecten van de fossiele bedrijven worden uitgevoerd, leidt dat tot een totale uitstoot die 18 keer zo groot als de wereldwijde jaarlijkse emissies nu.

Volgens klimaatwetenschappers is het nodig om de verbranding van fossiele brandstof snel terug te dringen. Alleen zo kunnen we de wereld leefbaar houden voor iedereen. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu al groot: zo heeft India al sinds maart te lijden onder extreem hoge temperaturen . Mede als gevolg daarvan dreigt een wereldwijde voedselcrisis.

De verwachting is dat de opwarming in 2026 al anderhalve graad zal bedragen. In het Klimaatverdrag van Parijs was afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad, en maximaal twee graden.