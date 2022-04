Indiase vuilnisbelten vatten vlam door extreme hittegolf, wereldwijde voedselcrisis dreigt Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

India wordt geplaagd door een extreme hittegolf. De hoge temperaturen zorgen ervoor dat vuilnisbelten in brand vliegen. Boven Delhi hangen daarom giftige wolken. In de miljoenenstad werd het donderdag 43,5 graden. Eerder deze week werd het in Rajgarh, een stad met anderhalf miljoen inwoners, 46,5 graden.

Schoolklassen moeten thuisblijven, kinderen krijgen zoutoplossingen. In ziekenhuizen worden speciale afdelingen ingericht voor mensen die een zonnesteek hebben opgelopen. Omdat de airco’s op volle toeren draaien is er een tekort aan kolen. Verscheidene staten hebben te kampen met ernstige stroomonderbrekingen. Honderden passagierstreinen zijn geschrapt, zodat goederentreinen de kolen op tijd bij de elektriciteitscentrales kunnen krijgen.

De hoge temperaturen hebben ook gevolgen voor de graanopbrengst. Die valt dit jaar tegen. India is de op een na grootste graanproducent ter wereld. Ook in Oekraïne, de graanschuur van Europa, valt de oogst dit jaar een stuk lager uit, als gevolg van de oorlog. De vrees is dat de tegenvallende oogsten tot een ernstige wereldwijde voedselcrisis zal leiden.

Volgens klimaatwetenschappers zorgt de klimaatcrisis ervoor dat de hittegolf nu warmer is dan anders. Voorheen zou India maar eens in de vijftig jaar worden getroffen door zo’n extreme hittegolf, aldus Friederike Otto van Imperial College. “Nu komt het vaker voor. We kunnen deze hoge temperaturen elke vier jaar verwachten.”

Met name ouderen en arme mensen hebben te lijden onder de hoge temperaturen. Samen met Brazilië heeft India nu de meeste hittedoden ter wereld.