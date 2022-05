Klimaatdoelstellingen Parijs binnen vijf jaar al aan diggelen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 195 keer bekeken • bewaren

Er is een grote kans dat de temperatuur op aarde al in 2026 de norm uit het Parijsakkoord heeft overgeschreden. Ook is er een kans van 93 procent dat de komende jaren het warmste jaar sinds het aanbreken van het industriële tijdperk zal worden gemeten. Dat blijkt uit de jaarlijkse klimaatupdate van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO).

In het akkoord van Parijs is in 2015 overeengekomen dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 1,5 graad Celcius, met een maximum van 2 graden. Volgens veel klimaatwetenschappers al een te ruime marge om de desastreuse gevolgen van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis te keren. Sinds 2015 is er in de praktijk nog maar bar weinig gebeurd om de doelstellingen daadwerkelijk te behalen. Sinds het akkoord is de kans om de 1,5 graad opwarming te overschrijden alleen maar toegenomen.

Tien jaar geleden was de voorspelling dat er zo’n 10 procent kans was dat in het jaar 2026 de aarde 1,5 graad warmer zou zijn dan aan het eind van de 19de eeuw. Die kans is het afgelopen jaar bijgesteld naar 48 procent. Verder blijkt uit de berekeningen dat de komende vijf jaar de heetste jaren uit de moderne geschiedenis worden. Een trend die volgens de onderzoekers de komende decennia alleen maar zal doorzetten.