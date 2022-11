Forse straffen voor klimaatactivisten Mauritshuis

Twee klimaatactivisten die vorige week donderdag in het Haagse Mauritshuis een vastplakactie uitvoerden bij het schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer zijn veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan een voorwaardelijk. Ze moeten de straf meteen uitzitten. Het Openbaar Ministerie had vier maanden cel geëist waarvan twee voorwaardelijk. Een van de twee heeft de actie alleen maar gefilmd. Hij zegt aanwezig te zijn geweest als journalist en geen weet te hebben gehad van de precieze plannen. De rechter verklaarde dat niet te geloven.

Het AD schrijft over een van de Belgische activisten, Wouter Mouton die lid is van de actiegroep Just Stop Oil:

Hij zei dat hij wist dat er glas voor het schilderij zat. ,,Dus was het risico aanvaardbaar.” Mouton probeerde uit te leggen dat het niet de bedoeling was het schilderij te beschadigen, dat ze zo weinig mogelijk risico namen. Hij pakte ook af en toe zijn moment om de ‘door pers en politiek genegeerde’ klimaatcrisis onder de aandacht te brengen, onder applaus van de publieke tribune waar veel supporters van Mouton zaten. ,,Over vijf jaar zal niemand meer over corona of de Oekraïne-oorlog babbelen, maar zal het klimaat nóg urgenter zijn.”