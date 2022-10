Klimaatactivisten lijmen zichzelf vast aan Meisje met de parel van Johannes Vermeer

Klimaatactivisten van Just Stop Oil hebben zich vastgelijmd aan Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer. Het schilderij hangt in het Mauritshuis in Den Haag dat na de actie donderdagmiddag direct werd afgezet door de politie. De activisten zijn aangehouden.

Op videobeelden op sociale media is te zien hoe een van de activisten zijn voorhoofd vastlijmt aan het schilderij. Een andere activist heeft zijn hand aan de muur naast het werk geplakt. Op de achtergrond is een derde activist te horen die de omstanders vraagt: “Hoe voel je je wanneer je iets moois voor je ogen vernietigd ziet worden?”

De afgelopen maand voerde Just Stop Oil elke dag actie om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Eerder lijmden activisten zich onder meer vast aan De Zonnebloemen van Van Gogh in Londen en La primavera van Botticelli in Firenze. De kans dat het wereldberoemde schilderij van Vermeer werkelijk beschadigd is, is zeer klein. Net als bij eerdere acties zit ook dit schilderij achter glas.