Formerende partijen blijven lekken, nu weer over emotionele twijfelaar Omtzigt

De vier (extreem)rechtse partijen die onderhandelen over het kabinet Telegraaf-I lijken elkaar achter de schermen de tent uit te vechten. Terwijl ze er in de eerste weken in slaagden om zo min mogelijk naar buiten te brengen, wordt er inmiddels aan alle kanten gelekt. Zo weten we nu dat er bij de BBB niemand is die ook maar iets van de economie begrijpt, en dat de VVD wil bezuinigen terwijl de PVV juist zoveel mogelijk gratis bier wil uitdelen.