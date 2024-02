Formatieverrassing: BBB blijkt geen kaas gegeten te hebben van financiën

26 jan. 2024 - 15:04

@ Gerygrr Jij schrijft: Volgens mij is er niet gesproken over meer of minder hoogopgeleiden in de kamer. Daar is door velen over gesproken. Jouw geestverwant Gimli eist zelfs een vertegenwoordiging. En: Managers en HR afdelingen komen met steeds meer niet uitvoerbare of reeds optimaal gerealiseerde voorstellen. En weer zo'n niet te onderbouwen populistische stelling van iemand die vooral verbitterd is vanwege de eigen ervaringen maar geen enkele kennis van zaken heeft. En: Een levenlang leren. Klinkt mooi, is in de praktijk onmogelijk. In de praktijk prima haalbaar. Sinds 1973 is er bijvoorbeeld SOOB het O&O fonds voor het beroepsgoederenvervoer. Dat heeft het mogelijk gemaakt duizenden jongeren op te leiden tot vrachtauto chauffeur en zorgde ervoor dat zij tijdens de opleiding al een baan hadden. Activiteiten die bedacht zijn door managers en HR-afdelingen niet door praktisch opgeleiden.