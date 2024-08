Fleur Agema steekt Faber de loef af Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 130 keer bekeken • bewaren

Dat moet om bij baas Wilders in een goed blaadje te blijven. Wie is het ergst?

Ministers namens de PVV nemen een bijzondere positie in. Zij zitten daar niet namens een partij met leden. Zij zijn in feite werknemer van de firma G. Wilders al worden hun salarissen door de belastingplichtigen betaald. Dat betekent: ze moeten met de anderen concurreren om zijn gunst. Je moet je collega’s zien te overtroeven. Anders kom je op een zijspoor terecht. Dan loopt het net zo met je af als met Harm Beertema die is buiten geworpen waar het geween is en geknars der tanden.

Tot nog toe lijkt Marjolein Faber het oogappeltje te zijn van boss Wilders. Ze heeft dan ook geen geringe prestatie geleverd. Steeds wordt haar naam in één adem genoemd met Mikael, de elfjarige in Nederland geboren briljante scholier, die zonder meer naar het gymnasium kan maar lekker toch met zijn moeder wordt uitgewezen naar Armenië. Geen recht, geen genade! Kom daar maar eens overheen!

Toch is dat Fleur Agema gelukt. Tot nog toe stond zij vooral bekend als een minister die haar beloftes één voor één inslikte en er nog bij bleef lachen ook. Het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen raakt zijn eerste hulp kwijt. Private Equity mag gewoon doorgaan winst te maken over de rug van de Nederlandse gezondheidszorg. Hare Excellentie stond erbij en keer er naar.

Toen kwam er ineens een gelukkie, zo’n buitengebeuren dat je ineens overeind zet als je net omver bent gekegeld: de nieuwe mpox-epidemie.

Deze nare ziekte steekt ineens de kop op, voorlopig nog bijna uitsluitend in Afrika maar de eerste gevallen in Europa zijn al geconstateerd. We weten het nog: covid is ook klein begonnen.

De Wereld Gezondheidsorganisatie en het gezonde artsenverstand zeggen dat je deze epidemie onmiddellijk moet indammen op de plek waar hij vandaan komt. Er bestaat een goed werkend vaccin. Helaas is dat in Afrika nog maar beperkt beschikbaar. Nederland heeft een pakhuis vol: 100.000 doses. Geen wonder dat Artsen Zonder Grenzen en andere organisaties bij Fleur Agema aanklopten om een stuk van die voorraad.

Fleur Agema zag onmiddellijk haar kans. Ze weigert. Ze houdt onze vaccins liever in onze opslag tot ze over de datum zijn. Ze gaan helemaal niet naar Afrika om daar terecht te komen onder huiden met een kleur die de hare niet is. Lekker puh. Laten ze het zelf uitzoeken. Straks genezen ze nog om zich acuut in Ter Apel te melden. Zul je zien. Nee, die vaccins, dat zouden we wel willen. Die blijven lekker in Nederland.

Daarmee heeft Fleur Agema heeft Marjolein Faber totaal overtroefd. Zij strafte niet één onschuldig jongetje maar een heel werelddeel

Iets kleiners valt ook niet te verwachten van een vrouw die het grootste deel van haar hogere opleiding besteedde aan het verzinnen van een gevangenis die een groot aantal gedetineerden tegelijkertijd disciplineert tot gezeglijke onderdanen. Dit werkstuk – titel: Gesloten Architectuur – is online niet te vinden maar de kunstenaar Jonas Staal werkte haar gedachten in beeld uit. Joop.nl besteedde daar lang geleden al aandacht aan.

Die bajes is het fundament van Agema’s gedachtengoed. Als je wensdromen zo weids zijn, dan treiter je niet één persoon. Dan pak je het meteen grootschalig aan. Vrouw Holle heeft het nakijken.

Bekijk hier hoe Jonas Staal het gevangenisconcept van Fleur Agema uitwerkte en in beeld bracht. Interessante man trouwens, die Jonas Staal.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij