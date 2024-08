Marjolein Faber is Vrouw Holle in menselijke gedaante Vandaag • leestijd 3 minuten • 893 keer bekeken • bewaren

Je moet, heeft de psychiater Wybe Viëtor me haast een halve eeuw geleden geleerd, mensen zoveel mogelijk behandelen volgens hun eigen normen want daar leren zij van. In dit licht bezien kan minister Marjolein Faber niet zonder epitheton ornans blijven. Haar levensbeschouwelijke en politieke meester Geert Wilders placht immers minister Sigrid Kaag als heks aan te duiden. Het ligt dan voor de hand dat anderen de PVV-minister navenant behandelen. Gezien haar verschijning en het timbre van haar stem komt feeks misschien in aanmerking. Dit betekent een lastige of venijnige vrouw.

Origineel is het echter niet. Het is van hetzelfde niveau als de kwalificatie van Wilders. Terecht zei Michelle Obama eens: 'If they go low, we go high'.

We doen het op de manier van China. Wie daar vaak komt of gaat werken, heeft op het visitekaartje een naam nodig in Chinese karakters. Hoe kom je daaraan? Je vraagt vrienden en vriendinnen er een voor je te verzinnen. Dat is geen sinecure. Eerst komen zij de hele avond praten over je leven tot nog toe en wat je belangrijk vindt enzovoorts. Daarna kiezen zij karakters waarvan de betekenis op een positieve manier uitsluitsel geeft over je persoonlijkheid terwijl ze enigszins de klank van je Nederlandse naam nabootsen. Zo doet men dat in beschaafde kring.

Marjolein Faber is een trotse blanke vrouw die van oorsprong radiologisch laborant is. Zij denkt dus door de dingen heen te kunnen kijken. Ook is ongetwijfeld de Germaanse godenwereld haar niet vreemd getuige de uitspraak: "Nederland is een Walhalla voor asielzoekers". Ze zei niet 'paradijs', 'luilekkerland', 'shangri la' of 'hemel op aarde'. Ze zei expliciet 'Walhalla'.

Het Walhalla waar het volgens vrouw Holle veel te druk wordt.

Dit bedoelt zij niet waarderend. Zij meent dat voor asielzoekers Nederland geen Walhalla mag zijn. Eerder het omgekeerde. In de Germaanse godenwereld worden de helden na hun roemrijk sneuvelen door de Walkuren naar het Walhalla gebracht. Voor de overigen is er Helheim, een grijze karakterloze wereld waar je niet dood gevonden wilt worden terwijl dat nu juist is wat je overkomt. De scepter wordt er gezwaaid door de godin Hela. Zij is een dochter van Loki, de verrader onder de goden, die met leugens, nepnieuws en desinformatie verwarring stichtte tot hij tenslotte voor straf aan een grote steen werd gebonden met de darmen van zijn eerder terecht gestelde zoon. Boven hem hangt een slang die gedurig gif op zijn gezicht laat druppelen. Zijn echtgenote Sigyn vangt die in een schotel op. Maar als zij die leeg moet gieten, kronkelt Loki heftig van de pijn. Daar komen de aardbevingen vandaan.

Hela trekt zich weinig aan van haar gevangen en gemartelde vader. Dat komt omdat haar moeder niet Sygin is maar de reuzin Angrboda. Dat betekent brengster van ongeluk.

Als het ´s-winters noodweer is, hoor je het geluid van de wilde jacht: vrouw Holle raast met haar aanhang langs de hemel. Sommigen beweren dat Wodan de leiding had, wij niet. Schilderij van F

Alles bij elkaar is Hela dus wel een adequate aanduiding voor Marjolein Faber maar je moet dan dit hele verhaal kennen om te begrijpen wat er achter zit. Bovendien ontstaat verwarring met het lied Van je Hela Hola houd er de moed maar in. Hoewel minister Faber dit wel nodig heeft, blijft het in deze vorm toch een no go.

We gaan verder met onze zoektocht en ontdekken dat er een verwantschap bestaat tussen Hela en Vrouw Holle uit de Oost-Nederlandse en Duitse folklore. Zij wordt ook wel aangeduid als de zwarte grootmoeder want zij is nu eenmaal de godin van de dood. Op de Veluwe noemt men Vrouw Holle Schele Guurte. De vlier is haar boom. Daarom moet je voor je daar een tak van afsnijdt altijd eerst bidden. Ook zou Vrouw Holle de aanvoerster zijn van de wilde jacht of het heer dat in de winter met veel geweld langs de hemel trekt.

Wij beëindigen ons denkproces op de Chinese wijze en komen tot een definitieve keuze: Marjolein Faber is Vrouw Holle in menselijke gedaante.

"Mijnheer de voorzitter, dan komen we nu toe aan de begroting van Vrouw Holle."

Dat klinkt toch als een klok of niet soms?

Hela op haar troon

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

