Finse extreemrechtse minister wil geen joodse kindernamen: 'Houden wij nazi's niet van' Nieuws • Vandaag

© cc-foto: Finnish Government

Opnieuw is een minister in het Finse kabinet in opspraak gekomen wegens extreemrechtse en antisemitische uitspraken, meldt Politico. Er zijn berichten opgedoken van Wille Rydman, thans minister van Economische Zaken, waarin deze tegen zijn toenmalige vriendin zegt als ze vertelt dat ze haar toekomstige kinderen traditionele Hebreeuwse namen wil geven: "Wij nazi's houden niet echt van dat soort dingen."

Rydman is van de Finnenpartij, een extreemrechtse partij die sinds enkele maanden voor het eerst in de regering zit in een coalitie met conservatieven, liberalen en christendemocraten. Hij is al de tweede minister van Economische Zaken. Zijn voorganger moest na tien dagen opstappen wegens openlijk dwepen met nazi-gedachtegoed. Eerder deze maand bleek ook de extreemrechtse minister van Financiën verwerpelijke uitspraken rond te strooien.

Rydman maakte meer racistische en haatdragende opmerkingen in de chats die inmiddels door zijn ex zijn overgedragen aan Helsingin Sanomat, de grootste krant van het land. Zo stelt Rydman uit dat hij liever wil dat moslima's gedeporteerd worden dan dat er een hoofddoekverbod komt. In een reactie verklaarde Rydman dat de krant "altijd leugens" over hem verspreidt.

Toen Rydman zijn opmerkingen maakte, in 2016, was hij 30 jaar oud en parlementslid voor de conservatieve Nationale Coalitie Partij. Later stapte hij over naar de extreemrechtse Finnenpartij. De huidige coalitie is er gekomen op initiatief van de Nationale Coalitie Partij nadat de regerende sociaaldemocraten bij verkiezingen onder leiding van Sanna Marin wel zetelwinst boekten maar toch rechts werden ingehaald.