Extreemrechtse Finse minister Junnila treedt af na nazi-'grap'

De Finse economieminister Vilhelm Junnila van de extreemrechtse Finnenpartij is al na tien dagen afgetreden. Hij lag onder vuur om een niet al te subtiele een nazi-grap. Hoewel hij afgelopen donderdag nog een motie van wantrouwen overleefde, legt hij nu zelf zijn taken neer. Volgens Junnila is het voor de stabiliteit van de Finse regering onmogelijk om langer aan te blijven.

Junilla maakte tijdens de verkiezingscampagne een naar eigen zeggen "onsmakelijke grap" over het kandidaatsnummer van zijn partijgenoot, die op plek 88 van de lijst stond. Dat getal is populair onder neonazi's, omdat het verwijst naar twee keer de achtste letter van het alfabet, HH, en daarmee een hondenfluitje is voor 'Heil Hitler'. "Allereerst gefeliciteerd met het uitstekende kandidatennummer. Ik weet dat het een winnend getal is. Uiteraard verwijst deze "88" naar twee H-letters waarover we niet meer zullen spreken", zei Junilla aldus Finse media. Het was niet de eerste keer dat Junilla in verband werd gebracht met extreemrechts, in 2019 was hij gastspreker op een bijeenkomst met neonazi's.