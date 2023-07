Finse minister laat spoor van racistische opmerkingen en geweldsfantasieën achter online Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 796 keer bekeken • bewaren

De Finse minister van Financiën Riikka Purra van de extreemrechtse Finnenpartij, is in opspraak gekomen vanwege een spoor aan racistische opmerkingen en geweldsfantasieën online. Purra, ook partijleider, wist met de Finnenpartij de tweede partij van het land te worden bij de laatste verkiezingen. Vorige maand trad collega Vilhelm Junnila af als minister van Economische Zaken na ophef over een door hem gemaakte nazi-“grap”.

Finse journalisten kwamen berichten van Purra op het spoor op het inmiddels opgedoekte blog van oud-Ware Finnen-leider Jussi Halla-aho. In verschillende reacties maakt ze racistische opmerkingen over zwarte mensen en moslims. In andere reacties fantaseert ze over geweld. Zo staat in een opmerking: “Heeft er iemand zin om vandaag in Helsinki op bedelaars en [n-woord]-kinderen te spugen?” en na een aanvaring met een groep jonge immigranten: “Als ze me een pistool geven, vallen er doden in de trein, let maar op.”

Hoewel Purra niet expliciet toegeeft de reacties te hebben geplaatst, ontkent ze die ook niet. In plaats daarvan zegt ze dat de berichten die sinds 2008 werden geplaatst, oud zijn en dat “ongetwijfeld veel meer berichten van mij terug te vinden zijn die ik schreef toen ik boos was”. Ook zei ze er niet aan te denken af te treden. Het blog van Halla-aho is inmiddels offline, de oud-partijleider zelf werd in 2012 veroordeeld voor het aanzetten tot racistische haat.