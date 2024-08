Financiële strop dreigt voor Trump nu wéér een artiest eist dat hij stopt met het gebruik van zijn muziek

De lijst met artiesten wiens muziek Trump absoluut niet mag gebruiken tijdens zijn campagnes is weer gegroeid. Dit keer zijn het de nazaten van soul-legende Isaac Hayes die eisen dat Trump onmiddellijk stopt met het afspelen van de hit Hold On, I'm Comin'. Een federale rechtbank heeft ingestemd met een spoedzitting die de familie Hayes heeft aangespannen.

Het nummer werd in 1966 een hit, gezongen door Sam & Dave, maar geschreven door Isaac Hayes en David Porter. Anno 2024 heeft Trump het nummer al minstens honderd keer gebruikt tijdens zijn campagnebijeenkomsten, tot grote onvrede van de erven Hayes. Ondanks herhaaldelijke verzoeken te stoppen met het afspelen van het nummer, houdt Trump - die nog maar weinig muzikale opties over heeft - vol. De nazaten eisen in een spoedrechtszaak nu 3 miljoen dollar schadevergoeding van Trump.