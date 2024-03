Donald Trump moet met zijn kleine tengeltjes van de muziek van Sinead O'Connor afblijven

Zowel de erven als het platenlabel Chrysalis Records hebben in een zogeheten cease and desist-brief geëist dat Trump zijn gebruik van het nummer onmiddellijk staakt. In de bijgevoegde verklaring staat te lezen dat O’Connor volgens een “strikte morele code” leefde en bij leven Trump had omschreven als “bijbels duivels”.

De Ierse O’Connor was haar leven lang een activist. Ze sprak zich fel uit tegen de Katholieke Kerk, iets wat haar lange tijd persona non grata maakte in de showbizwereld. Later in haar leven trad ze openlijk naar buiten over haar problemen met haar mentale gezondheid. In juli 2023 stierf ze onder natuurlijke omstandigheden in Londen.