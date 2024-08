Celine Dion eist dat Trump stopt met haar muziek te gebruiken en geeft hem nog een trap na Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 221 keer bekeken • bewaren

Het is inmiddels een traditie: wereldsterren die eisen dat Donald Trump onmiddellijk stopt met het gebruiken van hun muziek tijdens zijn campagnebijeenkomsten. Van Adele tot The Village People, de lijst is zo lang dat er een eigen Wikipedia-pagina voor is. De laatste toevoeging in het rijtje is Celine Dion, die niet alleen wil dat Trump haar muziek niet meer gebruikt, maar hem ook nog een trap na geeft.

In een reactie op X staat te lezen: "Vandaag werden het managementteam van Celine Dion en haar platenlabel, Sony Music Entertainment Canada Inc., op de hoogte gebracht van het ongeoorloofde gebruik van de video, opname, muzikale uitvoering en gelijkenis van Celine Dion die “My Heart Will Go On” zingt tijdens een campagnebijeenkomst van Donald Trump/JD Vance in Montana. Dit gebruik is op geen enkele manier geautoriseerd en Celine Dion onderschrijft dit of enig soortgelijk gebruik niet."

Als klap op de vuurpijl staat er onder aan het bericht nog: "...En werkelijk, DAT nummer?"

My Heart Will Go On is een van Dion's meest bekende nummers. Het is de titelsong van de filmhit Titanic, over het gelijknamige schip dat werd aangeprezen als onverwoestbaar, maar al tijdens de eerste vaart op een ijsberg voer en zonk.