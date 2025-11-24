Varkens langer mishandeld als gevolg van nieuwe vertragingsactie Femke Wiersma Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 344 keer bekeken • bewaren

Anderhalf jaar na het aantreden van het geflopte kabinet-Schoof kunnen we genoegzaam vaststellen dat BBB maar met één doel is toegetreden tot de coalitie. De boerenpartij wil niets anders dan alle noodzakelijke en onvermijdelijke hervormingen en aanpassingen in de agrarische sector vertragen.

Nu blijkt weer dat BBB-minister Femke Wiersma het stroomstootverbod traineert. Dit verbod werd al in 2022 aangekondigd, maar vorig jaar zette Wiersma alles op alles om de maatregel terug te draaien. Ze vond een woedende Tweede Kamer tegenover zich, en beloofde daarom dat ze alles op alles zou zetten om het verbod op 1 juli 2025 te laten ingaan. In werkelijkheid deed de minister natuurlijk niets.

Nu het er alle schijn van heeft dat Wiersma ook wil proberen om het verbod niet te laten ingaan op 1 januari 2026, trekt Varkens in Nood aan de bel. De dierenorganisatie heeft een brandbrief aan de demissionaire dierenbeul geschreven om het gebruik van tasers op varkens alsnog zo snel mogelijk te laten verbieden.

“Het gebruik van tasers is nu nog – onder voorwaarden – toegestaan om varkens in en uit vrachtwagens te drijven. De stroomstoten zijn pijnlijk en zorgen voor veel stress. Dat is onnodig, want er bestaan al lang diervriendelijke alternatieven om varkens in beweging te krijgen.”