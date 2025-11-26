Lekkende mestzak van bbberuchte mestfraudeur belemmert uitbreiding ASML Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 648 keer bekeken • bewaren

ASML is het meest waardevolle bedrijf van Europa. De Nederlandse producent van chipmachines is een onmisbare schakel bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Chipmakers als Nvidia, AMD en Alphabet kunnen voor hun geavanceerde AI-chips niet zonder de apparaten van ASML. Het Veldhovense bedrijf levert daarmee een grote bijdrage aan de Nederlandse economie.

De Nederlandse veeteelt daarentegen kost Nederland meer dan zij oplevert. Recent onderzoek van Deloitte wees uit dat de landbouw goed is voor een jaarlijkse netto-schadepost van ruim 5 miljard euro.

Het wordt nog erger. Want nu blijkt dat een mestfraudeur de uitbreiding van ASML belemmert. De bouw van de nieuwe ASML-campus in Eindhoven loopt een jarenlange vertraging op als gevolg van ernstige bodemverontreiniging. Die verontreiniging wordt veroorzaakt door een lekkende mestzak, schrijft het ED.

“De mestzak was er neergelegd en gevuld door mesttransporteur Daas uit Wintelre. Daas staat bekend als een hardleerse mestfraudeur. Voor gesjoemel met mesttransporten kreeg de eigenaar van het bedrijf eerder dit jaar een werkstraf van 320 uur en een boete van opgeteld 40.000 euro. In een nieuwe rechtszaak tegen de dwangsom die de gemeente Eindhoven oplegde, werd dinsdag duidelijk dat een goedgekeurd saneringsplan vanwege de hoge kosten nooit is uitgevoerd. De kosten kunnen oplopen tot 2 miljoen euro en dat kan Daas niet betalen. „Dat zou een faillissement betekenen”, aldus zijn advocaat Patrick Grijpstra.”

Het mestoverschot is in Nederland al ruim een halve eeuw een groot probleem. Opeenvolgende regeringen hebben daar onder invloed van de bbboerenlobby nauwelijks iets tegen durven te doen. Een fors deel van de mest wordt nog altijd illegaal gedumpt. Dat is niet alleen slecht voor de natuur, maar dus ook voor de Nederlandse economie.

