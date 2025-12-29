Femke Wiersma hield belangrijke informatie maandenlang achter voor Kamer en boeren Actueel 29-12-2025 leestijd 1 minuten 65782 keer bekeken Bewaren

Vorige week werd bekend dat de Nederlandse boeren zich na twintig jaar uitstel ook aan de Europese mestregels moeten gaan houden. BBB-minister Femke Wiersma toonde zich zeer teleurgesteld over het einde van de zogeheten derogatie, maar een echte verrassing kan het niet zijn geweest.

Al op 25 augustus had Eurocommissaris Jessika Roswall Wiersma namelijk in een ‘interim-antwoord’ laten weten dat verlenging van de derogatie er hoogstwaarschijnlijk niet in zat, zo blijkt nu. Wiersma deelde deze belangwekkende informatie niet met de Kamer. Ook niet toen ze ernaar gevraagd werd.

“Ze zei dat ze ‘formeel’ geen antwoord had gehad. Toen wist ik al hoe laat het was”, schrijft GroenLinks-PvdA-Kamerlid Laura Bromet op Bluesky. Bromet wil in januari in debat over de kwestie met de BBB-bewindsvrouw.

Begin december meldde de Financial Times ook al dat er een einde zou komen aan de Nederlandse uitzonderingspositie. Een woordvoerder van Wiersma beweerde toen nog dat Nederland “in gesprek” was met de Commissie.

Het opheffen van de derogatie zal grote gevolgen hebben voor de boeren waarvoor BBB beweert op te komen. Hun mestoverschot zal volgend jaar fors toenemen – met alle financiële gevolgen van dien.