Wiersma (BBB) probeert vuist op tafel te slaan in Brussel, wordt met hangende pootjes naar huis gestuurd

Demissionair BBB-minister Femke Wiersma (Landbouw en Prutserij) heeft opnieuw bot gevangen in Brussel. Nederlandse boeren hoeven niet te rekenen op een nieuwe uitzondering op de Europese mestregels, zo meldt ANP. Wiersma had daartoe een verzoek ingediend bij Eurocommissaris Jessika Roswall, maar dat is - opnieuw - afgewezen. "Ik vind dit besluit van de Europese Commissie zeer teleurstellend", aldus Wiersma in een brief aan de Kamer waarvan een groot deel de BBB'er zelf uitermate teleurstellend vindt.
Het ANP schrijft:
Nederland genoot jarenlang een uitzonderingspositie voor wat betreft de hoeveelheid mest die boeren mogen uitrijden. Die kwam onder druk te staan, onder meer doordat sommige boeren zelf met die extra ruimte nog sjoemelden. Ook speelde mee dat Nederland de natuur niet goed genoeg beschermt tegen stikstofverbindingen als ammoniak. Mest is daarvan een van de belangrijkste bronnen.
De uitzondering, ook wel derogatie genoemd, is de afgelopen jaren afgebouwd en eindigt na dit jaar helemaal. Het verkrijgen van een nieuwe derogatie was een van de belangrijkste speerpunten van Big Agro-lobbyclub BBB. Partijleider Caroline van der Plas zou daarvoor weleens "met de vuist op tafel gaan slaan" in Brussel maar ontdekte al vrij snel dat ze ook daar totaal niet serieus genomen wordt.
femke wiersma, bbb
