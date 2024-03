FDF reageert hysterisch op Week zonder Vlees & Zuivel: boeren met trekkers naar supermarkten

Boze veehouders uit de Krimpenerwaard zijn dinsdag met hun trekkers de weg opgegaan om bij supermarkten in de buurt te protesteren tegen de Week zonder Vlees & Zuivel. De geradicaliseerde boeren spreken schande van de promotie van plantaardige alternatieven.

Woordvoerder van de boze boeren uit de Krimpenerwaard is Floor de Jong van Farmers Defence Force (FDF). Hij reageert vaker uiterst emotioneel. Zo kwam De Jong in 2022 al eens in het nieuws toen hij uit protest tegen het stikstofbeleid honderd monumentale knotwilgen omzaagde.