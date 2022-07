Boze boer die monumentale knotwilgen vernietigde stapt op als SGP-raadslid

De veehouder die uit protest tegen het stikstofbesluit honderd monumentale knotwilgen omzaagde, is opgestapt als raadslid van de SGP in Krimpenerwaard. Dat meldt het AD . De actie van Floor de Jong oogstte zoveel kritiek dat hij niet langer kon aanblijven.

De partij Pro Krimpenerwaard had een motie ingediend waarin werd aangedrongen op het vertrek van De Jong. Nog voor de raad zich hierover kon uitspreken, gooide de veehouder - die de afgelopen jaren ruim 4 ton aan subsidie voor natuurbehoud ontving - zelf de handdoek in de ring. Van de SGP had hij raadslid mogen blijven, maar op advies van zijn vrouw houdt De Jong er toch mee op: 'Ik werd door sommigen op sociale media neergezet alsof ik Satan zelf was.'