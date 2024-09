PVV-minister van Vreemdelingenhaat Faber heeft geen eigen ideeën en gaat nu toch Spreidingswet uitvoeren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 795 keer bekeken • bewaren

Minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber (PVV) zal gewoon de Spreidingswet gaan uitvoeren die haar voorganger op asielzaken Eric van den Burg (VVD) door beide Kamers wist te loodsen. Direct na aantreden van het nieuwe extreemrechtse kabinet-Wilders maakte Faber bekend van de Spreidingswet af te willen. Dat gaat echter niet zo makkelijk als ze vooraf vermoedelijk dacht.

Donderdag vond een overleg plaats met de Landelijke Regietafel (Rijk, provincies en gemeenten). Het was de eerste keer sinds haar installatie dat Faber de moeite nam om daadwerkelijk met burgemeesters te overleggen. Na afloop van de bijeenkomst maakte het ministerie het nieuws bekend dat gemeenten asielzoekers via een soort roulatiesysteem gaan opvangen, zodat de druk van Ter Apel kan worden gehaald. Burgemeesters die bij het overleg aanwezig waren stonden perplex, gedurende de hele bijeenkomst had Faber hier met geen woord over gerept.

In het NPO Radio 1-programma Sven op 1 zegt Mark Boumans, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) dat Faber de maatregel nog even snel in één zinnetje brabbelde terwijl iedereen zijn of haar tas al aan het inpakken was aan het eind van het overleg. Andere aanwezige burgemeesters vernamen het nieuws in de media, de opmerking van Faber zelf hadden ze niet eens gehoord. Het AD meldt dat het geen plan van Faber zelf was, maar een opmerking van een aanwezige, waarop Faber had geantwoord: ‘We gaan ernaar kijken’. Direct na het overleg werd het als plan gepresenteerd, wat maar weer aantoont dat PVV-bewindslieden werkelijk geen idee hebben.

Burgemeesters zijn in elk geval blij met de maatregel, omdat dit er min of meer op neerkomt dat de Spreidingswet, waar ze vrijwel allemaal voor hebben gestemd, alsnog wordt uitgevoerd. Volgens Faber gaat ze met de wet aan de slag, tot ze deze heeft afgeschaft. Mark Boumans zegt tegen Sven Kockelmann dat dat nog wel twee of drie jaar kan duren en dat beide Kamers akkoord moeten gaan. Vooral dat laatste ziet hij zelf niet snel gebeuren.