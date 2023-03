Van Meijeren (FVD) krijgt zestig uur taakstraf voor door rood rijden zonder rijbewijs

Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren heeft een taakstraf van zestig uur en een week voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd gekregen, omdat hij door rood licht heeft gereden met een deelscooter. Dat deed hij terwijl zijn rijbewijs eerder was afgenomen door de rechter, nadat hij in 2021 was aangehouden.

De FVD’er was zelf niet aanwezig in de rechtszaal. Hij bekende wel in een mail aan de rechtbank dat hij zonder rijbewijs op een snorfiets reed. Daar hij heeft hij spijt van, schreef hij. Hij zou niet geweten hebben dat hij een rijbewijs nodig heeft om op een snorfiets te rjjden. "Maar ik realiseer me dat iedereen de wet behoort te kennen", aldus Van Meijeren.