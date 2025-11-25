Extreemrechtse trollenlegers probeerden via X Nederlandse verkiezingen te sturen Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 256 keer bekeken • bewaren

Rond en tijdens de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen waren honderden nepprofielen op bruinrechts haatplatform X bezig de uitslag van die verkiezingen te sturen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Meer dan 550 nepprofielen, hoofdzakelijk aangestuurd vanuit landen als Nigeria en Ghana, verhitte politieke discussies door ophitsende berichten te delen en specifieke gebruikers massaal te volgen.

De nepaccounts richtten zich vooral op extreemrechtse politieke boodschappen, zoals die van de fascistische partijen Forum voor Democratie en PVV en de extreemrechtse agitator Wierd Duk. Ook kleinere, polariserende accounts werden systematisch gevolgd, waardoor deze populairder leken dan in werkelijkheid. Deskundigen waarschuwen dan ook dat dit een vertekend beeld creëert van wat Nederlanders werkelijk denken.

Experts zien aanwijzingen die naar Russische betrokkenheid wijzen, aangezien vergelijkbare operaties vanuit West-Afrika eerder aan Moskou werden gelinkt. De nepprofielen gebruikten veelal verzonnen namen, maar soms ook werden namen van bekende Nederlanders gebruikt zoals schaatsster Jutta Leerdam en muzikant Andre Rieu.

De Europese Commissie onderzoekt of X, het speeltje van miljardair Elon Musk, genoeg doet tegen manipulatie tijdens verkiezingen. Nederland is vermoedelijk niet het enige doelwit; ook in andere westerse landen zijn vergelijkbare activiteiten waargenomen. Eerder deze week bleek al in de Verenigde Staten dat een groot deel van de online MAGA-influencers, de harde kern aanhangers van Donald Trump, zich in werkelijkheid helemaal niet in de VS bevindt.