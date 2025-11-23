Wierd Duk loopt weg uit tv-uitzending omdat hij wordt geconfronteerd met zijn eigen uitspraken Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 7780 keer bekeken • bewaren

Zijn mannen te emotionele wezens voor talkshow-discussies? Die vraag dringt zich opnieuw op nu Wierd Duk is weggelopen uit een uitzending van de EO.

De ultrarechtse agitator zat in het programma naast Ronit Palache met wie hij eerder deze eeuw bij het rechtse weekblad Elsevier heeft gewerkt. Palache was er verbaasd over dat de EO Gert-Jan Segers in discussie liet gaan met Duk over een tweet die de laatste twee weken geleden had geplaatst.

“Ik vind het krankzinnig dat Gert-Jan drie dagen last heeft van een trollenleger van Wierd Duk waar hij nooit enige verantwoordelijkheid voor neemt”, vervolgde ze. De achterban van Duk staat bekend om het intimideren van mensen met wie hij het oneens is. Als hij daarop wordt gewezen, wast de voormalige journalist zijn handen in onschuld.

Toen Palache Duk ook nog confronteerde met uitspraken die hij in zijn eigen podcast had gedaan (“Je zegt: ‘Het is mogelijk een apocrief verhaal, maar ik deel het toch maar even, want ik heb het gehoord.’”), werd het Duk te veel. Hij stond op van tafel en riep dat Palache loog. Zij wees erop dat ze hem alleen maar had geciteerd.

Duk schuift bij voorkeur aan bij programma’s waarin hij zich omringd weet door medestanders, zoals Vandaag Inside en Nieuws van de Dag. Als de Telegraaf-columnist bij hoge uitzondering een keer tegengas krijgt in een uitzending, dan begint hij direct als een bezetene om zich heen te slaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen voormalig Rusland-correspondent Olaf Koens hem in 2022 bij BNR confronteerde met zijn verhalen over MH17. Duk verspreidde Kremlin-propaganda door twijfel te zaaien over de toedracht van die aanslag waarbij 298 mensen om het leven kwamen, onder wie 198 Nederlanders.

“Er zijn weinig mensen in Nederland die zoveel complottheorieën over de MH17 de ether in hebben geslingerd als jij”, hield Koens hem voor. Duk reageerde destijds zoals hij dit weekend ook op Palache reageerde: door de feiten te ontkennen.