Let that sink in: populaire MAGA-influencers op X komen helemaal niet uit de VS

Let dat sink in: populaire MAGA-influencers op X komen helemaal niet uit de VS

Een nieuwe functionaliteit op X, dat in betere tijden Twitter heette, is na korte tijd alweer offline gehaald. De feature liet zien uit welke landen de gebruikers van het platform komen. En dat was flink schrikken voor Elon Musk, Donald Trump en andere rechts-radicalen.

Want al snel kwam aan het licht dat tal van populaire Trump-influencers zelf helemaal niet uit de Verenigde Staten komen. Talloze grote MAGA-accounts bleken te worden onderhouden vanuit landen als Rusland, India en Nigeria.

Het leverde vermakelijke ontdekkingen op. Bijvoorbeeld over een populair fan-account voor Ivanka Trump met een miljoen volgers. De beheerder van dat account waarschuwt geregeld voor illegale immigranten die de VS proberen binnen te dringen, maar blijkt zelf een Nigeriaan.

En wat te denken van de persoon achter het account MAGANationX? Hij maakt zijn bijna 400.000 volgers wijs dat hij een Amerikaan is, maar in werkelijkheid woont hij in Oost-Europa. En dan is er nog het door X geverifieerde account ‘America First’ dat is gevestigd in Bangladesh.

Er bestaan al langer zorgen over buitenlandse inmenging in de Amerikaanse politiek. Met name de trollenfabrieken in Rusland zijn berucht. Grote X-accounts kunnen Amerikaanse politici ertoe aanzetten om wetten aan te nemen die niet in het belang van de VS zijn, zo is de vrees.

Dat betekent nog niet dat alle Indonesiërs en Nigerianen die zich voordoen als Amerikanen, daadwerkelijk onderdeel uitmaken van een grote buitenlandse samenzwering om de VS kapot te maken.