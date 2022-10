Extreemrechtse Bolsonaro verliest Braziliaanse verkiezingen nipt van linkse Lula, tweede ronde nodig

De extreemrechtse Braziliaanse president Bolsonaro heeft in de eerste ronde van de verkiezingen nipt verloren van zijn linkse rivaal Lula. 43,3 procent van de stemmen ging naar de zittende president, 48,4 naar zijn uitdager. Omdat beide kandidaten geen absolute meerderheid wisten te behalen, is een tweede stemronde nodig.

In heel Brazilië en tot ver daarbuiten werd met ingehouden adem de uitslag van de verkiezingen afgewacht. In aanloop naar de verkiezingen werd in beide kampen geweld gebruikt. Tweemaal werd iemand uit de achterban van Lula vermoord door aanhangers van Bolsonaro. Die laatste heeft zelf herhaaldelijk met geweld gedreigd als de uitkomst van de verkiezingen hem niet zou bevallen. Met leugens rechtstreeks gekopieerd van zijn idool Donald Trump liet Bolsonaro op voorhand al weten dat een verlies nepnieuws zou zijn.