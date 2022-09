Brazilië: Opnieuw linkse Lula-aanhanger vermoord door extreemrechtse Bolsonaro-fan

De moordenaar en zijn 42-jarige slachtoffer waren in deelstaat Mato Grosso verzeild geraakt in een hevige ruzie over de aanstaande verkiezingen. Oud-president Lula die opnieuw verkiesbaar is, noemde de moord het gevolg van de haatcampagne die Bolsonaro voert. De huidige president, een groot bewonderaar van Donald Trump, sorteert geheel in lijn mijn Amerikaanse voorbeeld voor op de verkiezingsuitslag die hij nu al doorgestoken kaart noemt. Bolsonaro staat ver achter op Lula in de peilingen. Volgens Bolsonaro is dat ‘nepnieuws’ en is hij op 2 oktober niet van plan een verlies zomaar te accepteren.