Bolsonaro dreigt met coup nog gevaarlijker dan poging van Trump Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

Als Jair Bolsonaro de Braziliaanse presidentsverkiezingen verliest, leidt dat mogelijk tot een couppoging die nog heftiger zal zijn dan die van zijn grote Amerikaanse voorbeeld Donald Trump. Dat heeft John Oliver gezegd in zijn programma Last Week Tonight dat in het teken stond van de aanstaande stembusgang. De kans dat Bolsonaro het aflegt tegen zijn rivaal Lula is groot.

De extreemrechtse Bolsonaro, die ooit naar een vrouwelijk congreslid riep dat hij haar alleen maar niet verkrachtte “omdat ze dat niet waard was”, staat in alle peilingen op een forse achterstand. Volgens Bolsonaro zelf is dat allemaal fake news, georkestreerd door de zogenaamd linkse mainstream media. Klinkt bekend? Dat komt omdat het rechtstreeks is gekopieerd van Trump, naar wie Bolsonaro opkijkt.