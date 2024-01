Extreemrechtse AfD verliest eerste Duitse verkiezingen sinds plan voor massadeportaties uitlekte

In een eerste test van de weerbaarheid van de Duitse democratie, heeft de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) een nipte nederlaag geleden. Bij de districtsverkiezingen in Saale-Orla, in het zuidoosten van de deelstaat Thüringen, legde AfD-kandidaat Uwe Thrum het in de tweede stemronde af tegen CDU-rivaal Christian Herrgott. Het waren de eerste verkiezingen in Duitsland sinds uitlekte dat AfD tijdens een geheime vergadering met neonazi-kopstukken deportatie van niet-Westerse Duitsers had besproken.

AfD is de laatste maanden aan een opmars bezig in de opiniepeilingen. Met name in de voormalig Oost-Duitse deelstaten groeit de populariteit van de partij. Sinds de geheime vergadering bekend werd, gaan dagelijks tien- tot honderdduizenden Duitsers door het hele land de straat op om te demonstreren tegen extreemrechts. De verkiezingen in Saale-Orla werden nauwlettend in de gaten gehouden omdat ze mogelijk voorspellen in welke politieke richting Duitsland zich beweegt.