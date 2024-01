Massale Duitse protesten tegen extreemrechts: vrees voor Nederlandse toestanden

Hun zorgen zijn toegenomen door een recent overleg van hooggeplaatste AfD’ers met andere neonazi’s over de deportatie van miljoenen burgers. Bij de bijeenkomst waren ook twee leden van de christendemocratische CDU aanwezig. Menigeen vreest dat de CDU toenadering zal zoeken tot de AfD in de hoop zo stemmen te winnen.

“We hebben gezien wat er in Nederland is gebeurd”, aldus een demonstrant tegenover de Volkskrant . De verkiezingswinst van de extreemrechtse eenmanspartij van Geert Wilders en zijn mogelijke deelname aan een nieuw kabinet stuit veel Duitsers tegen de borst.

“Het is vijf minuten voor twaalf”, zei Streich, die zelf ook deelnam aan een demonstratie tegen de AfD. “Wie zich nu niet uitspreekt, heeft er niets van begrepen. Ik leef 58 jaar in een democratie. Dat is een ongelooflijk geluk. Daar ben ik oneindig dankbaar voor. Maar als je ziet wat er wordt gezegd, ook door mensen uit het zogenaamde midden: dat is ongelooflijk.”