Extreemrechts haat vrijheid van expressie: fundamentalisten bedreigen schrijvers die het opnemen voor Pim Lammers

6 feb. 2023 - 9:53

Ik heb nog nooit gehoord van linkse mensen die rechtse meningen willen cancelen. Ik heb wel eens gehoord van linkse mensen die haatdragende homofobe anti woke anti trans "meningen" willen cancelen. En dat is prima want de tijd dat we eindeloos met die extreem rechtse haatdragende wappies in discussie gaan is wat mij betreft klaar. Haat dragende homofobe anti trans anti lhbtqia anti alles dat niet hetero en wit is is een mening waar geen plek voor is. We hoeven niet te doen alsof die mening gelijkwaardig is want dat is die niet. Als je mensen haat alleen om wie ze zijn dan is er geen enkele plek voor je in de maatschappij. En als je daar dan om moet huilen dan is dat maar zo.