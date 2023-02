Schrijvers steunen door extreemrechtse haatcampagne bedreigde kinderboekenauteur Pim Lammers

Met afschuw heeft PEN Nederland gelezen over de doodsbedreigingen aan Pim Lammers, die ertoe geleid hebben dat hij zich terugtrekt als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek 2023. De bedreigingen volgden op een verhaal dat Lammers schreef, gebaseerd op jeugdervaringen van een bekende, en dat gepubliceerd werd in een literair tijdschrift. PEN Nederland veroordeelt de doodsbedreigingen aan het adres van Lammers en vindt het volstrekt onacceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd. Een vreedzame samenleving is onmogelijk zonder literaire vrijheid. We roepen schrijvers uit ons land op zich solidair te verklaren met Lammers en pal voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van literaire expressie te gaan staan.

Pim Lammers is een gevierd kinderboekenschrijver die in 2018 de Zilveren Griffel kreeg toegekend voor zijn ‘transgenderprentenboek’ Het lammetje dat een varken is. Hij was indertijd 24 en de jongste schrijver uit de geschiedenis van die vooraanstaande prijs.

Lammers schrijft voor kinderen over thema’s als seksuele identiteit en gender. In 2021 werd hij om die reden afgebeld door twee scholen waar hij zou optreden tijdens de Kinderboekenweek. In een interview dat hij daarover gaf in Trouw zei hij het belangrijk te vinden dat kinderen zich kunnen herkennen in zijn boeken. Zelf was hij in groep 6 voor het eerst verliefd op een jongen. Hij kende destijds niemand die zo was als hij en had geen rolmodellen op televisie of in boeken, totdat hij in een boek van Carry Slee een personage tegenkwam met homoseksuele gevoelens. ‘Dat gevoel van opluchting gun ik zoveel mogelijk kinderen.’