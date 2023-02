Schrijver Kinderboekenweekgedicht Pim Lammers trekt zich terug na doodsbedreigingen

5 feb. 2023 - 19:38

Wat Sam V schrijft, gaat ook door mijn hoofd, Je mag boeken lezen waarin de ergste misdaden worden gepleegd, of boeken waarin mensen daar over fantaseren. In vele computerspellen vloeit het bloed alsof het echt is. Ik heb "De trainer" gelezen. Ik begrijp dat het een situatie beschrjft gebaseerd op iets dat echt is gebeurd. Kijkende naar andere boeken, vind ik niet dat hij grenzen overschrijdt. De tekst moedigt anderen niet aan om dit ook te doen. Oh ja, ik ben zelf ook jong geweest, en kan mij wel plaatsen in het verhaal. Hoe je het wendt of keert, het komt voor dat minderjarigen zich (tijdelijk?) aangetrokken voelen tot volwassenen. Je kunt in mijn ogen niet verbieden dat iemand daar iets over schrijft (bijvoorbeeld en eigen levenservaring). Dat de schrijver doodsbedreigingen mag ontvangen en zich daardoor terug moet trekken, vind ik triest. Ik krijg het bijna benauwd van wat ik op het web tegenkom. Ik voel mij zelfs beperkt bij het schrijven van deze reactie. Als je iets niet meer mag doen als er een kans bestaat dat iemand zich door dat iets laat inspireren, dan hebben we even biomassa genoeg voor energie-opwekking en heeft de overheid (handhaving en Rechtspraak) geen tijd meer voor echt belangrijke dingen. Ik mag dan ook de nodige technische artikelen offline halen.

