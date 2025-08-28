Europese Unie offert verkeersveiligheid op om wraakzuchtige Trump te vriend te houden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 591 keer bekeken • bewaren

cc-foto: misskyra/flickr

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn vorige week een nieuw handelsraamwerk overeengekomen waarin beide partijen voornemen elkaars voertuignormen wederzijds te erkennen. Het akkoord, dat op 21 augustus werd bekendgemaakt, stelt dat "de Verenigde Staten en de Europese Unie van plan zijn elkaars standaarden te accepteren en wederzijdse erkenning te verlenen" wat betreft automobielindustrie. Voor de Amerikaanse wegen verandert daarmee niet zo veel, voor de Europese wegen des te meer. Regelgeving rond voertuigen en verkeersveiligheid is in de Europese Unie vele malen strikter.

De ontwikkeling heeft dan ook tot felle kritiek geleid van verkeersveiligheidsorganisatie European Transport Safety Council (ETSC) . Antonio Avenoso, uitvoerend directeur van ETSC, beschuldigt de EU ervan "de witte vlag te hebben gehesen op het gebied van verkeersveiligheid" door in te stemmen met erkenning van Amerikaanse voertuignormen. Volgens Avenoso gaat het hier niet om een technisch detail, maar om een politieke keuze die het te vriend houden van de haatdragende en wraakzuchtige Donald Trump boven het redden van Europese levens stelt.

ETSC wijst op belangrijke verschillen tussen Europese en Amerikaanse veiligheidsnormen, bijvoorbeeld op het gebied van geautomatiseerde noodremsystemen, voetgangersbescherming en rijstrookassistentie. Europa's verplichte veiligheidstechnologieën hebben volgens Avenoso Europese auto's veiliger gemaakt, maar deze bescherming bestaat niet onder Amerikaanse regels. De nu overeengekomen wederzijdse erkenning zou betekenen dat Amerikaanse voertuigen in de EU verkocht kunnen worden zonder te voldoen aan die strenge Europese veiligheidsnormen.

De ETSC vreest dat Europa overspoeld zal worden met grote Amerikaanse pick-uptrucks en SUV's die zwaarder en gevaarlijker zijn voor andere automobilisten, voetgangers en fietsers. Dit zou volgens de organisatie volledig ingaan tegen Europa's visie op veiliger en duurzamere mobiliteit. Tien prominente Europese organisaties op het gebied van voertuigveiligheid en consumentenbescherming hebben eerder dit jaar al gewaarschuwd voor de risico's van het verlagen van veiligheidsnormen bij Amerikaanse voertuigimporten.

Een voorbeeld van een levensgevaarlijk voertuig dat vooralsnog niet is toegestaan op de Europese wegen, maar waar dus mogelijk binnenkort verandering in komt, is Elon Musks Tesla Cybertruck. Die is momenteel te zwaar voor de Europese wegen en zo hoekig dat hij snijwonden kan veroorzaken. De Europese non-profitorganisatie Transport & Environment waarschuwde destijds al voor het toelaten van dergelijke Amerikaanse bakbeesten. Joop schreef daar destijds over:

Grote en zware auto’s leveren meer kans op een dodelijke afloop bij een aanrijding. Uit een onderzoek van eerder dit jaar bleek dat een toename van 10 centimeter hoogte van de voorkant van een voertuig leidt tot een toename van 22 procent op risico van een dodelijk ongeval met voertuigen. Vooral vrouwen, kinderen en ouderen zijn kwetsbaar.