Trump opent oorlog op de leefbaarheid van de planeet en dreigt landen mee te doen of anders... Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 756 keer bekeken • bewaren

Donald Trump draait niet alleen de energietransitie in de Verenigde Staten actief de nek om, maar oefent ook toenemende druk uit op andere landen om hun eigen klimaatambities af te bouwen en juist méér fossiele brandstoffen te gebruiken. Door middel van opgedrongen handelsovereenkomsten, dreiging met absurde importtarieven en diplomatieke druk probeert de Amerikaanse regering andere landen ertoe te bewegen hun groene plannen volledig op te geven.

Trump maakt al sinds zijn allereerste presidentscampagne geen geheim van zijn afkeer van wind- en zonne-energie. Een standpunt dat voortkomt uit de zakelijke belangen van fossiele bedrijven wiens diepe zakken Trump nodig heeft om zijn eigen kas te spekken. Dit verwoestende standpunt neemt Trump nu mee in internationale onderhandelingen. Tijdens een bezoek aan Schotland vorige maand noemde hij windenergie tegenover EU-president Ursula von der Leyen bijvoorbeeld "oplichterij" en beweerde hij dat windturbines vogels "gek maken". Ook waarschuwde hij dat landen zichzelf "vernietigen" met windenergie en zij hij erop te rekenen dat ze "weer slim" worden terugkeren naar fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn de grootste aanjager van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis die binnen enkele decennia de leefbaarheid op een groot deel van de planeet onmogelijk maakt.

Een teken van de doodlopende weg waarop Trump zich bevindt is het heropenen of juist openhouden van tal van kolenmijnen in de Verenigde Staten. Volgens Trump is dit nodig omdat een lobby van groene energie de "hardwerkende mijnwerkers" werkloos maakt en omdat er een weelde aan natuurlijke hulpbronnen (hij bedoelt kool en olie) terzijde wordt geschoven. In werkelijkheid willen veel exploitanten van kolenmijnen juist van hun mijnen af en hadden ze onder vorige presidenten uitkoopregelingen bedongen. Het mijnen van steenkool is onrendabel. Niet alleen is hernieuwbare energie inmidddels goedkoper, ook de gevaren voor de mijnwerkers en de druk op het gezondheidsstelsel rezen de pan uit. Trump doet dit af als "linkse sprookjes" en wil de mijnen weer volledig operationeel hebben. Tegelijkertijd sluit hij windmolenparken, waaronder vorige week nog voor de kust van Rhode Island. Dat windpark wordt aangelegd door het Deense bedrijf Ørsted en is al voor 80 procent gereed. Het windpark zou voor groene stroom zorgen voor 350.000 huishoudens. Door het plotseling stilvallen van het park, gaan enkele duizenden Amerikaanse banen verloren.

Het Amerikaanse regime heeft verschillende concrete stappen ondernomen om deze verwoestende agenda door te voeren. Zo sloot Washington een handelsdeal met de EU waarbij de Europeanen zich committeren aan de aankoop van 750 miljard dollar aan Amerikaanse olie en gas over drie jaar - een bedrag dat drie keer hoger ligt dan de huidige EU-import uit de VS. Door die omstreden deal komen veel groene agenda's van individuele lidstaten in de knoop, landen die juist wel proberen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Een verdrag waar Trump zich overigens op dag 1 van zijn presidentschap uit terugtrok. Ook dreigt het Amerikaanse regime met zware sancties tegen landen die internationale scheep- en luchtvaartuitstootbeperkingen doorvoeren.