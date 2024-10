Elon Musks Cybertruck te gevaarlijk voor Europese wegen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 511 keer bekeken • bewaren

De kans dat multimiljardair en volwassen kleuter Elon Musk zijn Tesla Cybertruck op de Europese wegen krijgt, is klein. Het hoekige gevaarte voldoet niet aan de eisen om toegelaten te worden tot de Europese Unie. Desondanks rijden er inmiddels een paar exemplaren rond in de EU, waaronder een in Tsjechië. Campagnevoerders voor veilig verkeer waarschuwen voor het gevaar dat de Cybertruck oplevert.

Een van de redenen dat de Cybertruck niet in de Europese Unie is toegestaan, zijn de scherpe randen op het voertuig. De SUV, die eruitziet alsof een kind hem gebouwd heeft in de populaire game Minecraft, is zo hoekig dat een aanvaring met de Cybertruck snijwonden kan opleveren. Auto’s op de EU-markt moeten verplicht ronde vormen hebben, iets wat door het ontwerp van de Cybertruck onmogelijk is om voor elkaar te krijgen.

De auto is ook te zwaar. Standaard weegt de Cybertruck zo’n 3,5 ton, gevuld met vier volwassenen die iets zwaarder zijn dan het Europese gemiddelde of wanneer hij gebruikt wordt om bijvoorbeeld meubels te verplaatsen, gaat dat gewicht nog verder omhoog. Dat gewicht mag in verschillende EU-landen, waaronder ook Nederland, alleen bestuurd worden in het bezit van een vrachtauto rijbewijs C, of groot rijbewijs. Ook moeten dit soort zware voertuigen een snelheidsbegrenzer hebben.

Dat er toch enkele exemplaren op de Europese wegen zijn gespot, heeft vermoedelijk te maken met een maas in de wet die het lidstaten toestaat om individuele auto’s onder bepaalde voorwaarden toe te staan.

De Europese non-profitorganisatie Transport & Environment waarschuwt ook voor het gevaar dat het bakbeest van Musk oplevert voor de verkeersveiligheid. Grote en zware auto’s leveren meer kans op een dodelijke afloop bij een aanrijding. Uit een onderzoek van eerder dit jaar bleek dat een toename van 10 centimeter hoogte van de voorkant van een voertuig leidt tot een toename van 22 procent op risico van een dodelijk ongeval met voertuigen. Vooral vrouwen, kinderen en ouderen zijn kwetsbaar. Ook wijst de organisatie op andere gevaren die de Cybertruck biedt, zoals ontoereikende kreukelzones, het vermogen om snel te accelereren en het relatief beperkte zich door de voorruit waardoor vooral kinderen risico lopen niet tijdig te worden gezien door de bestuurder.