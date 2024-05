EU-buitenlandchef laat Georgië weten dat het land EU-lidmaatschap kan vergeten door pro-Russische wet

De Europese buitenlandchef Josep Borrell heeft het parlement van EU-kandidaat Georgië opgeroepen om de omstreden buitenlandse-agentenwet in te trekken. Dat meldt ANP. "Dat deze wet is aangenomen, heeft negatieve gevolgen voor Georgië op weg naar de EU. Het is aan Georgië om een keuze te maken over het vervolg", schrijft hij in een verklaring. Daarmee laat Borrell de regering van premier Irakli Kobakhidze subtiel weten dat het gewenste EU-lidmaatschap aan een zijden draadje hangt.