EU-kandidaat Georgië slaat met bruut geweld vreedzaam protest tegen pro-Russische wet neer

De Georgische politie heeft dinsdag geprobeerd met grof geweld een vreedzaam protest neer te slaan. Daarbij werden traangas en waterkanonnen ingezet tegen duizenden demonstranten die voor de derde week protesteerden tegen een controversiële wet over 'buitenlandse agenten'. Dat meldt persbureau AFP, dat met medewerkers aanwezig was.

Gemaskerde agenten van de oproerpolitie vielen de betogers aan. Tientallen mensen werden geslagen en opgepakt. Onder hen was oppositieleider Levan Chabeisjvili, voorzitter van de Verenigde Nationale Beweging waartoe ook de gevangengenomen ex-president Micheil Saakasjvili behoort. Ook hij werd geslagen en moest medische hulp zoeken. Lokale tv-stations zonden beelden uit van zijn bebloede gezicht.

Europese politici spreken schande van de Georgische repressie. EU-buitenlandchef Josep Borrell schrijft op X dat hij het politieoptreden van dinsdag sterk veroordeelt. "Georgië is een EU-kandidaatland, ik roep de autoriteiten op om het recht op vreedzame vergadering te garanderen", aldus Borrell. "Het gebruik van geweld om dit te onderdrukken is onaanvaardbaar." Andere politici zijn stelliger, zo eist de Duitse europarlementariër Viola von Cramon (Bündnis 90/Die Grünen) dat de EU-kandidatuur van Georgië direct wordt ingetrokken.

Organisaties die meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland ontvangen, moeten zich volgens de omstreden Georgische wet registreren als buitenlandse agent. Veel projecten in Georgië zijn afhankelijk van buitenlandse steun. De regering stelt meer controle te willen over buitenlandse invloeden. De oppositie en westerse landen omschrijven de wet als autoritair en door Rusland geïnspireerd. Critici noemen de wet ook wel de Russische wet.

Het parlement in Georgië heeft vorige week in een eerste lezing ingestemd met het voorstel en moet de wet nog twee keer goedkeuren voordat deze kan worden ingevoerd. De tweede stemming vindt waarschijnlijk woensdag plaats. Het parlement, waar regeringspartij Georgische Droom en diens bondgenoten de meerderheid hebben, stemt dan naar verwachting opnieuw in met het wetsvoorstel.