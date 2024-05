EU-kandidaat Georgië is doof voor kritiek en neemt fel omstreden Pro-Russische wet aan

Het parlement in Tbilisi gaat dinsdag de controversiële buitenlandse-agentenwet aannemen, ondanks het protest dat maandagavond opnieuw gepland is in de Georgische hoofdstad. Dat heeft de Georgische premier Irakli Kobakhidze in een televisietoespraak gezegd. "Dinsdag zal het parlement van Georgië handelen naar de wil van de meerderheid van de bevolking en de wet in de derde lezing aannemen", aldus de premier.

De wet vereist van organisaties die meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland krijgen, zich te registreren als zogenaamde "buitenlandse agenten". Volgens de partij Georgische Droom is dat nodig om beter inzicht te krijgen in Westerse invloed in het land. Tegenstanders zeggen dat Georgië met de nieuwe wet afstand neemt van de EU en weer binnen de Russische invloedssfeer terechtkomt. Rusland heeft een soortgelijke buitenlandse-agentenwet. De Georgische tekst is gemodelleerd naar de Russische wetgeving die het Kremlin al jaren gebruikt om dissidente stemmen de kop in te drukken. Tegenstanders vrezen dan ook dat de wet uiteindelijk bedoeld is om ook in Georgië de oppositie het zwijgen op te leggen.