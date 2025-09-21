‘Els Rechts’ juichte komst extreemrechtse hooligans toe Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1441 keer bekeken • bewaren

‘Els Rechts’, de organisator van het extreemrechtse protest zaterdag in Den Haag, huilde krokodillentranen nadat haar demonstratie was ontaard in een orgie van geweld tegen agenten en journalisten. Dit was allemaal niet de bedoeling geweest.

Opmerkelijk: een dag voor de demonstratie had ze op Facebook nog haar liefde betuigd aan extreemrechtse hooligans die aankondigden dat ze naar haar bijeenkomst zouden komen. “Tot morgen!!”, schreef Els, gevolgd door vier hartjes.

Het was niet voor het eerst dat Elsje Prinsenvlagspeldje flirtte met geweld. In 2023 twitterde ze dat het bij een linkse verkiezingsoverwinning “echt oorlog in Nederland” zou worden. “Dan doe ik zeker weten mee!”

‘Els Rechts’ is een fan van Geert Wilders en Thierry Baudet. De twee politici kwamen niet spreken, maar de PVV-leider wenste haar via een retweet wel “een mooie demonstratie” toe.

Uit verslagen blijkt dat de hooligans die Den Haag geweld gebruikten, extreemrechts waren en niet apolitiek, zoals rechtse politici als Eelco Heinen beweren. In een videoreportage van Bender vertellen de relschoppers bijvoorbeeld dat ze zijn gekomen om te demonstreren tegen asielzoekers, azc’s en Frans Timmermans. Dat verklaart ook meteen waarom ze de ruiten van het D66-partijbureau ingooiden en niet de ramen van een willekeurig gebouw ernaast. Ook de Hitler-groeten, de NSB-vlaggen en de gescandeerde teksten gaven toch wel een beetje weg dat de relschoppers politiek gemotiveerd waren.