Topdrie JA21 kan tegenstellingen niet maskeren, Coenradie staat hele andere koers voor dan oprichters

Vanwege een totaal gebrek aan charisma bij Joost Eerdmans en Annabel Nanninga is JA21 sinds de oprichting niet verder gekomen dan een Tweede Kamerzetel. De radicaalrechtse partij bleek de afgelopen jaren intern bovendien ernstig verdeeld: ontevreden leden stapten massaal op omdat de partij niet democratisch is. Eerdmans en Nanninga trekken intern aan de touwtjes en dulden geen tegenspraak.

Dat belooft nog wat te gaan worden nu JA21 dankzij de komst van Ingrid Coenradie opeens omhoog schiet in de opiniepeilingen. Vooral nu Nieuwsuur in een interview met de topdrie van JA21 blootlegt dat Coenradie heel anders in de wedstrijd staat dan de twee oprichters van de ultrarechtse partij. Met name Nanninga had tijdens het gesprek moeite om haar ergernis over de uitspraken van Coenradie te verbergen.