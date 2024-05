EBU neemt verstandig besluit: extreemrechts niet uitgenodigd voor debat

De European Broadcasting Union (EBU) organiseert volgende week een debat met de ‘Spitzenkandidaten’ van de grote Europese partijfamilies. De rechts-radicale fractie Identiteit en Democratie (ID), waarbij onder meer de PVV is aangesloten, is niet uitgenodigd. De reden? De Deense ID-leider Anders Vistisen is officieel nooit uitgeroepen tot Spitzenkandidaat, schrijft NRC .

De EBU ligt de afgelopen week flink onder vuur. Zo zijn in Nederland veel mensen verontwaardigd over de diskwalificatie van Joost Klein bij het Songfestival. Maar ook het verbod op Europese vlaggen bij het Songfestival en het censureren van het boegeroep bij het optreden van Israël is menigeen in het verkeerde keelgat geschoten. Met de kandidatenselectie voor het verkiezingsdebat lijkt de EBU zich nu te herpakken.