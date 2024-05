Zweedse justitie onderzoekt klacht tegen Joost Klein, deelname aan finale ongewis

De Zweedse politie heeft een onderzoek ingesteld nadat een vrouwelijke tv-medewerker een klacht heeft ingediend tegen Joost Klein, de Nederlandse deelnemer aan het Eurovisie-songfestival dat wordt gehouden in Malmö. De politie meldt aan de NOS dat Klein vrijdagavond is verhoord. De zaak ligt bij de officier van justitie die moet bepalen of er sprake is van een strafbaar feit. Het is volstrekt onduidelijk of Klein zaterdagavond mag deelnemen aan de finale aangezien justitieel onderzoek weken in beslag kan nemen.