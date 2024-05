EU woest op Songfestival vanwege 'krankzinnig' verbod op Europese vlag

Margaritis Schinas, vicepresident van de Europese Commissie, is woest op de Europese omroeporganisatie EBU die het Eurovisie Songfestival organiseert. Aanleiding is het besluit van de EBU om deelnemers en bezoekers te verbieden om de vlag van de Europese Unie te tonen. Volgens Schinas is het verbod "een geschenk aan de vijanden van Europa".